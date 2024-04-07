Стало известно состояние разбившихся на Porsche Cayenne волгоградцев

Врачи оказывают всю необходимую помощь молодым людям, находившимся в салоне иномарки Porsche Cayenne, влетевшей под грузовик в Новоаннинском районе Волгоградской области.
— Пострадавшие проходят лечение в травматологическом отделении Михайловской ЦРБ, — прокомментировали V102.RU в региональном комитете здравоохранения. — Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.
Напомним, в аварии с КАМАЗом погиб 26-летний пассажир иномарки. Водитель и еще двое пассажиров молодых пассажиров с различными травмами доставили в больницу.
Фото: архив ИА «Высота 102»