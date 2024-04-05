



6 апреля в Волжском пройдут соревнования по мотокроссу «Битва на Волге». В мероприятии примут участие сотня спортсменов из Мурманска, Тюмени, Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Екатеринбурга, Воронежа, Элисты и Волгограда. Мероприятие будет посвящено 81-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные власти, состязание пройдет в городе в пятый раз. Организатором мероприятия выступает ДОСААФ.

На соревновании свои силы продемонстрируют как начинающие, так и уже состоявшиеся гонщики. Ребята в возрасте до 8 лет будут соревноваться в личном зачете на мотоциклах с объемом двигателя 50 см³, от 8 до 12 лет в классе 65 см³, 12–15 лет — 85 см³. Спортсмены в возрасте старше 15 лет выступят в классах 125 см³ и OPEN, старше 35-ти лет — OPEN-2.

Ветераны мотокросса смогут посостязаться в категориях от 45-ти до 52-х лет, 52–59 лет, 59–66 лет, а также старше 66-ти лет.

Вход на мероприятие свободный. Соревнования начнутся в 11:00 на улице Александрова. Помимо основной программы, гостей ожидает выставка военного вооружения, а также военные реконструкции и тематические выступления.