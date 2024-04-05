В Волжском с 16 по 18 апреля отключат горячее водоснабжение

В Волжском открывается сезон плановых приостановок подачи водоснабжения. По информации властей, с 16 по 18 апреля горожане останутся без горячей воды из-за гидравлических испытаний сетей теплоснабжения.

- Подача ресурса прекратится с 12:00 16 апреля и возобновится в 16:00 18 апреля. Работы проводятся согласно графику в целях своевременной и качественной подготовки к следующему отопительному сезону, - уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Отметим, подача горячей воды будет возобновлена после завершения испытаний магистральных сетей и замены выявленных аварийных участков.