В Камышине перекрыли квартал из-за подозрительного предмета в банке

В городе Камышине Волгоградской области полиция перекрыла улицу. Как сообщают в социальных сетях местные жители, в оцеплении оказался квартал вблизи с отделением Сбербанка.
По информации камышан, в настоящее время возле отделения находятся также бригада скорой помощи, сотрудники МЧС России.
– Похоже, опять кто-то позвонил и сообщил о минировании, – предполагают жители Камышина.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, причиной оцепления улицы стало сообщение сотрудников Сбербанка о подозрительном предмете. На место, согласно инструкциям, прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, бесхозная вещь была забыта кем-то из посетителей и не представляет опасности.
Фото, видео: Подслушано Камышин / t.me