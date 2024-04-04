Главного врача ЦРБ под Волгоградом оштрафовали на 5 тысяч

Главного врача в результате привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Согласно данным из открытых источников, руководителем ЦРБ Дубовского района является Юлия Лутцева.
Общество 04.04.2024 17:37
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04.04.2024 17:37
Главного врача в результате привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Согласно данным из открытых источников, руководителем ЦРБ Дубовского района является Юлия Лутцева.
Главный врач ЦРБ Дубовского района Волгоградской области оштрафована мировым судьей на 5 тысяч рублей. Наказали руководителя медучреждения по инициативе районной прокуратуры, которая провела проверку по обращению гражданина.Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, житель района 28 декабря 2023 года обратился в учреждение по вопросу предоставления копий медицинских документов. Однако в установленный законодательством 30-дневный срок ответ так и не получил.
Главного врача в результате привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Согласно данным из открытых источников, руководителем ЦРБ Дубовского района является Юлия Лутцева.
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