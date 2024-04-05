Жителям частного сектора Волгограда рассказали, как поливать огород и не разориться на оплате воды

Главное 05.04.2024 12:18
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05.04.2024 12:18
С 1 апреля в Волгограде и области начался поливной сезон, а значит нужно не забывать предавать показания счетчиков для корректного начисления платы за полив. Об этом жителям частного сектора напоминают в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
По постановлению Комитета тарифного регулирования Волгоградской области этот период длится ровно 6 месяцев – до 1 октября каждого года. Волгоградцам рекомендуют на это время установить прибор учета воды и ввести его в эксплуатацию, чтобы оплачивать за полив земельного участка по фактическому потреблению, что значительно выгоднее оплаты по нормативу.
Так, при наличии прибора учета весь объем израсходованной воды определяется строго по показаниям счетчика. Но если прибор учета отсутствует, то плата за полив земельного участка рассчитывается на основе площади земельного участка, умноженной на норматив потребления 0,46 м3 и на тариф за подачу холодной воды. То есть чем больше площадь участка, тем выше и плата за полив.
Если в этом году площадь полива земельного участка изменилась, необходимо внести новые данные в свой лицевой счет. Для этого нужно предоставить правоустанавливающие документы для определения размера площади земельного участка, не занятого постройками, или акт обмера площади построек. Такой акт составляют представители «Концессий водоснабжения», жителю нужно обратиться в организацию и вызвать специалиста на обмер.
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