В Камышине 5 апреля отключат отопление

Пока о завершении отопительного сезона объявил один муниципалитет Волгоградской области. При этом к выходным в регионе обещают похолодание и дожди.
Пока о завершении отопительного сезона объявил один муниципалитет Волгоградской области. При этом к выходным в регионе обещают похолодание и дожди.
Под Волгоградом медики скорой помощи попросили Путина увеличить федеральные выплаты02.04.2024 17:22
Медики скорой медицинской помощи Краснослободской городской больницы, являющейся структурным подразделением ЦРБ Среднеахтубинского района Волгоградской области, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть размер выплат, предусмотренных постановлением правительства....