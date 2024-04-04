



В Ворошиловском районе Волгограда родители учеников младших классов школы № 123 бьют тревогу из-за отсутствия преподавателей на уроках. По словам горожан, учебный процесс в новой школе на 1000 мест не заладился практически сразу после открытия в сентябре 2023 года.

– С начала занятия худо-бедно, но проводились. Однако в этом году всё пошло под откос. Наш классный руководитель уволилась, и ребята сейчас просто предоставлены сами себе. Уроков никаких нет, домашние задания отсутствуют, по программе идёт огромное отставание. Что делать, не знаем. Директор школы бездействует, пишем в городской департамент, но идёт уже четвёртый месяц, а вопрос не удаётся решить, — рассказала журналистам ИА «Высота 102» мать одной из учениц 3-го «Б» класса школы № 123.

Редакция попросила городские власти прокомментировать ситуацию, сложившуюся с нехваткой преподавательского состава.

– В январе 2024 года в МОУ СШ № 123 по собственному желанию уволилась классный руководитель 3 «Б» класса. Администрация общеобразовательного учреждения сразу же приступила к поиску нового педагога. На время отсутствия учителя для обеспечения полноценного образовательного процесса родителям учащихся 3 «Б» класса было предложено организовать занятия с 11:20, чтобы другой педагог, завершив занятия в своем классе, смог обеспечить учебный процесс и для 3-го «Б». Однако родители учеников отказались от этого предложения, настояв, чтобы дети учились с 8:00, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Естественно, без согласия родителей директор школы не смог сдвинуть занятия на более поздний период, из-за чего пришлось искать некий компромиссный вариант.

– Идя навстречу родителям, руководство школы составило расписание для начальной школы таким образом, чтобы педагоги в имеющиеся свободные «окошки» могли поочередно проводить занятия в этом классе, – добавили в городской администрации.

Однако, по словам родителей, «окошки» других учителей далеко не всегда «вписывались» в расписание класса, из-за чего нередко дети оставались предоставлены сами себе.

– На прошлой неделе в четверг и пятницу из-за плохого самочувствия сразу двое учителей не смогли провести несколько занятий в 3 «Б» классе. В настоящее время после очередного собрания родителей принято решение организовать для 3 «Б» класса занятия с 11:20 до 14:30 с одним учителем начальных классов. Также продолжается поиск постоянного педагога для данного класса, – уточнили в мэрии.

При этом, по словам родителей, ближе к концу учебного года заявление об уходе планирует написать ещё одна преподаватель младших классов. Не надеясь на улучшение ситуации, многие родители уже сейчас задумались о смене образовательного учреждения.