В Волгограде ремонт путепровода № 6 подходит к основному этапу





Власти Волгограда подвели промежуточные итоги работ по капитальному ремонту путепровода № 6. Объект расположен на территории Дзержинского района и входит в инфраструктурный комплекс Третьей продольной магистрали. Работы здесь стартовали в начале февраля, и за прошедшие два месяца специалисты существенно продвинулись в ремонте.

- Ранее на путепроводе было полностью удалено старое асфальтобетонное покрытие и бетонное основание, разобраны старые парапетное и перильное ограждения. Затем рабочие, поочередно поднимая с помощью спецтехники каждую из 8 балок, произвели замену всех 64 резиновых опорных частей — несущих элементов мостового сооружения, передающих давление пролетного строения на опоры, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Кроме того, сейчас в самом разгаре работы по омоноличиванию пролётных строений. Завершив этот этап, специалисты могут приступить к обустройству нового железобетонного основания дорожного полотна.

Параллельно рабочие производят монтаж нового барьерного ограждения.

Капремонт сооружения осложняется плотным автомобильным трафиком. Из-за важности путепровода для проезда транзитного транспорта строители вынуждены производить работы без полной приостановки движения, лишь поочерёдно сужая проезжую часть.

Отметим, путепровод № 6 входит в состав двухуровневой развязки. Протяжённость моста составляет почти 100 метров, ширина объекта — порядка 37 метров. Он введён в эксплуатацию в 38 лет назад. Последний ремонт объекта производился специалистами в 2006 году.

Фото пресс-службы администрации Волгограда