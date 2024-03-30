Общество

В Волгоградской области централизованно обновят инженерные сети 542 МКД

Общество 30.03.2024 19:37
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30.03.2024 19:37


29 марта региональный фондом капитального ремонта объявил о поиске подрядной организации для замены инженерных сетей в 542 многоквартирных домах, где проживают 33,6 тыс. жителей Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регионального оператора, компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит в течение двух лет выполнить демонтаж обветшавших стояков водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, после чего должны быть смонтированы новые коммуникации. На эти цели выделено 4,1 млрд рублей.

В этот раз все 542 жилых объекта выстланы одним лотом. Централизованная закупка, по мнению фонда капитального ремонта, позволит отсеять мелких недобросовестных игроков, а также облегчит контроль качества используемых материалов и проводимых работ.

- Именно по такой схеме в регионе с 2018 года меняют лифтовое оборудование. Крупные подрядчики обладают большим опытом работы, более современной материально-технической базой, оборотом денежных средств, наличием штатных работников, — пояснили в пресс-службе фонда.

Отметим, в 2024 году исполняется 10 лет с момента запуска в России региональных программ капитального ремонта. За этот период в Волгоградской области были частично или полностью обновлены 2752 МКД, что помогло улучшить условия проживания для 387 тыс. жильцов. При этом инженерные сети были заменены в 1112 жилых сооружениях.

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