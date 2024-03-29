Общество

Из Волгоградской области в зону СВО отправят конфискованные мопеды

Общество 29.03.2024 20:05
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29.03.2024 20:05

Совсем скоро бойцы в зоне проведения специальной военной операции смогут воспользоваться абсолютно новыми, легкими и проходимыми мопедами, сообщает V102.RU.  

В зону боевых действий направят 117 моделей, которые конфисковали на таможне. Общая стоимость техники составляет более шести миллионов рублей. 

— Это задержанный товар, который был без документов. У нас в настоящее время в соответствии с нашим положением мы имеем право передавать товар, который необходим для наших воинов на СВО, безвозмездно, — отметил руководитель территориального управления Росимущества в Волгоградской области Александр Хрипко.


Подобная техника часто выручают, как бойцов на самом «передке», так и облегчает выполнение задач тыловых подразделений. Компактные и скоростные мопеды позволяют максимально оперативно перемещаться по местности, в том числе спасать жизни военнослужащих. 

Транспортные средства были изъяты и обращены в федеральную собственность решением суда. На линию боевого соприкосновения груз доставит Народный фронт при содействии администрации региона.   

— Почему именно мопеды? Учитывая, что поля заминированы, ребятам на передовой нужна определенная мобильность. Порядка ста штук уйдут на линию боевого соприкосновения, — отметила руководитель регисполкома Народного фронта в Волгоградской области Ирина Шарипова.


К слову, с 2021 года Народный фронт выступил с инициативой передачи конфискованного товара в гуманитарных целях. В прошлом году Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан соответствующий указ.

Напомним, накануне из Волгоградской области в зону проведения спецоперации отправили оптику и БПЛА. 

Фото: ОНФ в Волгоградской области 

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