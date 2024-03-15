Волгоградская область отправила оптику и БПЛА в зону СВО

Волгоградская область отправила очередной груз в зону СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, бойцы получат дизельные генераторы, медикаменты, комплектующие и материалы строительного назначения, оптику и средства связи, в т.ч. для спутникового и интернет соединения, беспилотники различных типов и блокираторы БПЛА.

Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, находящихся в зоне проведения спецоперации. Все оборудование приобретено полностью за счёт средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области.







Также гуманитарные грузы и необходимое для бойцов оборудование отправляют и муниципалитеты. В сборе принимают участие предприятия, коммерческие организации и неравнодушные граждане.

Фото администрации Волгоградской области