«ВПАТП №7» заплатит 200 тыс. рублей выпавшей из автобуса волгоградке

Дзержинский районный суд Волгограда постановил взыскать с МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7» 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Как сообщили V102.RU в районном суде, эти деньги по итогам судебного разбирательства перевозчик должен выплатить пассажирке, которая выпала из салона автобуса на проезжую часть.

Дорожное происшествие случилось в июле 2023 года на проспекте Жукова.

Установлено, что водитель автобуса «Волгабас», отъезжая от остановки, не закрыл двери перед началом движения и женщина выпала. Пострадавшая получила травмы, которые квалифицировали как средней тяжести.

Ранее водитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 12 тысяч рублей.