На юге Волгограда временно закроют железнодорожный переезд





С 00:00 29 марта до 24:00 1 апреля будет закрыт железнодорожный переезд в Кировском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении железной дороги, это связано с проведением ремонтных работ.

Ограничение движения временно вводится на 13-м километре перегона Горнополянский – Канальная – в месте пересечения с автодорогой к СНТ «Рябинушка» в Кировском районе Волгограда.

В указанное время движение через переезд будет осуществляться по мере накопления автомобилей с интервалом в 1,5 – 2 часа по одной полосе по разрешающему сигналу регулировщика движения (сигналиста).