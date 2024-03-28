Общество

На ежедневные звонки мошенников жалуется каждый пятый волгоградец

Общество 28.03.2024 12:13
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28.03.2024 12:13


В Волгограде телефонное мошенничество приобрело небывалый размах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование SuperJob, каждый пятый волгоградец, опрошенный компанией, заявил, что ежедневно сталкивается со звонками аферистов.

Каждый день мошенники одолевают 18% опрошенных горожан, еженедельно с телефонными аферистами сталкиваются 26% респондентов, ежемесячно – 16%, несколько раз в год – 17%, раз в несколько лет – 5%. Всего 6% счастливых волгоградцев сообщили, что им ни разу не звонили злоумышленники.

При этом 16% жителей рассказали о том, что пострадали во время такого рода звонков. В их числе 8% респондентов, которые признались, что потеряли денежные средства.

Отметим, по данным исследования, чаще всего мошенники звонят молодым людям в возрасте до 34 лет.

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