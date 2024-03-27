Серфинг-центр с бассейнами построят в Волгограде в 2025 году

На фото: в ЦПКиО уже действует детский бассейн
Общество 27.03.2024 19:31
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27.03.2024 19:31
На фото: в ЦПКиО уже действует детский бассейн
В Волгограде к 1 мая 2025 года построят аквапарк рядом с ЦПКиО. Как сообщили V102.RU в Волгоградской гордуме, на сегодняшнем заседании депутаты внесли соответствующие изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят приступить к грандиозному строительству.Документ разработан на основании соглашения между ООО «Парк» и администрацией Волгограда, предусматривающего размещение водного интерактивного комплекса вблизи Центрального парка культуры и отдыха. Согласно инвестпроекту, предполагается создать на прилегающем склоне водную зону с круглогодичными аттракционами. На территории комплекса планируется размещение двух бассейнов площадью 800 кв.м каждый, трех фонтанов, пяти джакузи, серфинг-центра, шести водных горок, фудкортов, смотровых площадок. Это будет второй крупнейший проект, реализуемый в Волгограде ООО «Парк». Напомним, на прошлой неделе гордума откорректировала правила землепользования и застройки в части территории поймы реки Царицы, где планируется возведение крупнейшего в Поволжье всесезонного аквапарка.
На фото: в ЦПКиО уже действует детский бассейн
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