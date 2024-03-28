В Волжском начался ремонт двух участков ул. Пушкина





В Волжском начался ремонт проезжей части ул. Пушкина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, в этом году здесь будут отремонтированы сразу два участка в границах ул. Пионерской и ул. Александрова, а также ул. Александрова и ул. Медведева.

- Эта магистраль давно нуждалась в ремонте, и в этом году дорожное покрытие здесь будет обновлено. На участке улицы Пушкина протяжённостью 3,2 км от улицы Александрова до улицы Медведева отремонтируют 35 тыс. кв. м основного проезда и 261 кв. м тротуара, установят светофоры, в том числе и 26 светофоров Т7, 116 дорожных знаков, нанесут разметку, — рассказали в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день специалисты подрядной организации приступили к замене бордюрного камня, после чего начнётся фрезерование асфальта и укладка нового покрытия. В этом году специалисты должны будут применить обновлённый состав асфальтобетонной смеси, благодаря чему вырастет прочность дороги.

Отметим, помимо ул. Пушкина, в Волжском стартовал ремонт на ул. Гайдара и ул. Александрова, а также на путепроводе по ул. Александрова. В целом же в течение 2024 года в муниципалитете рассчитывают привести в порядок 16 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяжённостью порядка 26,3 км.

Фото из архива ИА «Высота 102»