«Единая Россия»: задания для «Диктанта Победы» подготовят ведущие историки

Общество 27.03.2024 17:15
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27.03.2024 17:15
«Единая Россия» 26 апреля организует проведение масштабного тестирования на знание истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сайт ER.ru.
Известно, что задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам. Вопросы для него составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Вместе с другими экспертами они также разрабатывают подготовительные тесты для планирующих принять участие в акции, которые размещены на официальном сайте Диктантпобеды.рф.
Площадки для проведения тестирования будут открыты во всех российских регионах: в школах, музеях, на вокзалах, в аэропортах, в поездах дальнего следования и в самолетах, а также на всех знаковых местах, связанных с ВОВ и ее участниками.
– «Диктант Победы» будет переведен на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет, – рассказал координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн
В Волгоградской области к тестированию будет подготовлено более 240 площадок, из которых 200 – школы, колледжи, техникумы, вузы. Также к акции присоединятся музей-заповедник «Старая Сарепта», музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память», Мемориально-исторический музей, Волгоградский планетарий, Волгоградский казачий театр и музейно-выставочный павильон «Бронекатер БК-31».
– Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны. Миллионы наших соотечественников погибли, но мы все-таки смогли победить. Сегодня, важно помнить о тех событиях и героях, которые пролили свою кровь за будущее Родины, – отметил регкоординатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы Андрей Гимбатов. – Призываю каждого присоединиться к акции. Давайте вместе сохраним память о наших предках, о тех, кто сражался и воевал за нашу свободу и подарил мир без войны. Только вместе мы сможем пронести память о Великой Отечественной войне через поколения и сохранить ее в сердцах наших потомков.
Фото: сайт ER.ru
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