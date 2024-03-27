«Единая Россия»: задания для «Диктанта Победы» подготовят ведущие историки





«Единая Россия» 26 апреля организует проведение масштабного тестирования на знание истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Известно, что задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам. Вопросы для него составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Вместе с другими экспертами они также разрабатывают подготовительные тесты для планирующих принять участие в акции, которые размещены на официальном сайте Диктантпобеды.рф.

Площадки для проведения тестирования будут открыты во всех российских регионах: в школах, музеях, на вокзалах, в аэропортах, в поездах дальнего следования и в самолетах, а также на всех знаковых местах, связанных с ВОВ и ее участниками.

– «Диктант Победы» будет переведен на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет, – рассказал координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн

В Волгоградской области к тестированию будет подготовлено более 240 площадок, из которых 200 – школы, колледжи, техникумы, вузы. Также к акции присоединятся музей-заповедник «Старая Сарепта», музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память», Мемориально-исторический музей, Волгоградский планетарий, Волгоградский казачий театр и музейно-выставочный павильон «Бронекатер БК-31».

– Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны. Миллионы наших соотечественников погибли, но мы все-таки смогли победить. Сегодня, важно помнить о тех событиях и героях, которые пролили свою кровь за будущее Родины, – отметил регкоординатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы Андрей Гимбатов. – Призываю каждого присоединиться к акции. Давайте вместе сохраним память о наших предках, о тех, кто сражался и воевал за нашу свободу и подарил мир без войны. Только вместе мы сможем пронести память о Великой Отечественной войне через поколения и сохранить ее в сердцах наших потомков.

Фото: сайт ER.ru