Чиновникам Средней Ахтубы пришлось найти деньги на детскую площадку





Суд Среднеахтубинского района Волгоградской области поддержал требования прокуратуры и заставил чиновников из администрации рабочего поселка Средняя Ахтуба привести в порядок детскую площадку на ул. Октябрьской, 83.

По данным официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, во время проверки у сотрудников надзорного органа возникла масса нареканий к состоянию детской площадки, расположенной в жилом массиве. При этом сообщается, что следить за зоной развлечения должны были именно чиновники.

– В нарушение требований законодательства выявлены многочисленные дефекты элементов оборудования. В частности, металлические конструкции повреждены коррозией, детали из древесины имеют многочисленные повреждения, на уличных тренажерах выступают болтовые соединения, что не способствует обеспечению безопасного пребывания несовершеннолетних на данной игровой площадке, – сообщила Черединина.





В надзорном органе также показали фотографии, сделанные на площадке. На снимках запечатлена сложенная пополам металлическая горка, вкопанные в землю опоры для скамеек, пара лестниц и удивительным образом уцелевшие навесы. При этом окруженная теплотрассой площадка, судя по всему, еще и не убирается – территория завалена ветками, листвой и мусором.

– Прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области в суд предъявлен иск с требованием возложить на администрацию р.п. Средняя Ахтуба проведение ремонта детской площадки. Решением Среднеахтубинского районного суда иск прокурора полностью удовлетворен. Судебный акт вступил в законную силу, – передает представитель прокуратуры региона. – В настоящее время в рамках исполнения судебного решения уже выделено бюджетное финансирование на ремонт площадки.

Фактическое исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области