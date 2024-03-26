Общество

Чиновникам Средней Ахтубы пришлось найти деньги на детскую площадку

Общество 26.03.2024 14:52
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26.03.2024 14:52


Суд Среднеахтубинского района Волгоградской области поддержал требования прокуратуры и заставил чиновников из администрации  рабочего поселка Средняя Ахтуба привести в порядок детскую площадку на ул. Октябрьской, 83.  

По данным официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, во время проверки у сотрудников надзорного органа возникла масса нареканий к состоянию детской площадки, расположенной в жилом массиве. При этом сообщается, что следить за зоной развлечения должны были именно чиновники. 

В нарушение требований законодательства выявлены многочисленные дефекты элементов оборудования. В частности, металлические конструкции повреждены коррозией, детали из древесины имеют многочисленные повреждения, на уличных тренажерах выступают болтовые соединения, что не способствует обеспечению безопасного пребывания несовершеннолетних на данной игровой площадке, – сообщила Черединина. 


В надзорном органе также показали фотографии, сделанные на площадке. На снимках запечатлена сложенная пополам  металлическая горка, вкопанные в землю опоры для скамеек, пара лестниц и удивительным образом уцелевшие навесы. При этом окруженная теплотрассой площадка, судя по всему, еще и не убирается – территория завалена ветками, листвой и мусором. 

Прокуратурой Среднеахтубинского района Волгоградской области в суд предъявлен иск с требованием возложить на администрацию р.п. Средняя Ахтуба проведение ремонта детской площадки. Решением Среднеахтубинского районного суда  иск прокурора полностью удовлетворен. Судебный акт вступил в законную силу, – передает представитель прокуратуры региона. – В настоящее время в рамках исполнения судебного решения уже выделено бюджетное финансирование на ремонт площадки.

Фактическое исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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