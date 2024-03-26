Учебная эвакуация прошла в бизнес-центре Premier Building в Волгограде









В Волгограде сегодня, 26 марта, эвакуировали бизнес-центр Premier Building в Центральном районе Волгограда. Все посетители и сотрудники офисного здания были выведены на безопасное расстояние к парковке, сообщает V102.RU.





По сведениям администрации бизнес-центра, мероприятие являлось спланированным и об этом все сотрудники были заранее предупреждены.





– Эвакуация людей была учебной и о ней все знали. Все спокойно вышли из офиса и проследовали на улицу, – сообщила представитель бизнес-центра. – Через небольшой промежуток времени работники вернулись к своим делам.



