Учебная эвакуация прошла в бизнес-центре Premier Building в Волгограде

Общество 26.03.2024 14:18
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26.03.2024 14:18
В Волгограде сегодня, 26 марта, эвакуировали бизнес-центр Premier Building в Центральном районе Волгограда. Все посетители и сотрудники офисного здания были выведены на безопасное расстояние к парковке, сообщает V102.RU.
По сведениям администрации бизнес-центра, мероприятие являлось спланированным и об этом все сотрудники были заранее предупреждены.
– Эвакуация людей была учебной и о ней все знали. Все спокойно вышли из офиса и проследовали на улицу, – сообщила представитель бизнес-центра. – Через небольшой промежуток времени работники вернулись к своим делам.
Напомним, 25 марта были эвакуированы сразу несколько торговых центров – «Мармелад» и «Акварель». В данном случае администрации ТРК получили сообщения с угрозами.
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