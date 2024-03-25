Общество

В Камышине на ремонт ул. Кубанской и ул. Стахановской выделили 53 млн рублей

Общество 25.03.2024 13:34
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25.03.2024 13:34


Власти Камышина в течение ближайших месяцев планируют привести в порядок асфальтовое покрытие ул. Кубанская и ул. Стахановская. 22 марта муниципальное предприятие «Благоустройство» объявило о поиске подрядчика для производства работ. На эти цели из бюджета выделены 53,5 млн рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, компании, победившей в открытом аукционе, предстоит обновить участок ул. Кубанская, в границах ул. Каховская и остановки общественного транспорта «Цех металлоконструкций», а также участок ул. Стахановская в границах ул. Радищева и ул. Набережная. Протяжённость первого составляет порядка 2,5 км, второго – 1,9 км.

Строителям необходимо будет заменить бордюр, произвести фрезеровку асфальта, отсыпку выбоин щебнем, обустроить двухслойное асфальтовое покрытие. При этом на отдельных участках запланирован лишь ямочный ремонт.

На завершающей стадии специалисты подрядной организации нанесут дорожную разметку и установят знаки.

Отметим, заявки на участие в аукционе принимаются до 1 апреля 2024 года. Итоги торгов должны быть подведены в течение ещё нескольких дней.

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