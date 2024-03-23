Казаки, ОМОН, полиция. Массовые рейды проходят в районах Волгоградской области после теракта в «Крокусе»





Рейды, направленные на обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищенности, начались во всех районах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятия проводятся при участии бойцов ОМОН, сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, казаков и добровольных народных дружин.





Напомним, что в ночь на 23 марта в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание при участии руководителей силовых структур, которое провел губернатор. Андрей Бочаров по итогу объявил о введении в регионе дополнительных мер безопасности и поручил обеспечить комплексную антитеррористическую защищенность населения. Уже в течение часа после этого на дорогах Волгоградской области были выставлены патрули с участием бойцов ОМОН и сотрудников МВД России.





На территории Урюпинского района сегодня, 23 марта, членами народных дружин и казаками организовано патрулирование общественных мест и мест с возможным пребыванием большого количества людей.





Такие же меры предприняты в Клетском, Старполтавском, Калачевском, Николаевском, Михайловском, Ольховском и всех других районах Волгоградской области.

– В связи с терактом в Москве, сегодня утром в нашем округе прошли рабочие встречи, а также телефонные консультации с руководителями ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, обсуждались вопросы усиления контроля и ограничения доступа на объектах жизнеобеспечения и в места общего пользования в МКД, – передает корреспондент газеты «Призыв» города Михайловки со ссылкой на заместителя главы городского округа по ЖКХ Пестрякова.









– Ситуация серьезная и мы должны быть предельно внимательны и собраны. Сотрудники полиции предпринимают все возможные от них меры, чтобы защитить и обезопасить жителей от террористических проявлений, – с таким обращением к жителям обратились в администрации Ольховского района.









В Волгограде по поручению губернатора Андрея Бочарова дополнительная охрана обеспечена на станциях скоростного трамвая, а также на стратегических объектах ЖКХ.

Во всей Волгоградской области сегодня отменены массовые развлекательные и спортивные мероприятия, занятия в школах, ссузах и вузах.

Фото: предоставлены районными администрациями и районными газетами «Борьба», «Призыв»