Общество

«Слово обманет, а тело нет»: полиграфолог рассказал, с какими вопросами приходят волгоградцы чаще всего

Общество 07.04.2024 19:00
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07.04.2024 19:00


Мы часто задумываемся о том, что скрывается за словами собеседника. Доверяет ли он нам, или просто пытается манипулировать? Говорит ли он правду или нагло врет в глаза? Не всегда в поисках истины можно самостоятельно найти ответы на эти вопросы. В отличие от полиграфолога, который, без преувеличения, способен раскрыть все секреты человека. 

Как работает детектор лжи и с какими вопросами обращаются к полиграфологам жители Волгограда, рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» Юрий Карнаухов. 



Совсем неприметная белая дверь в конце коридора на третьем этаже офисного здания в Ворошиловском районе Волгограда не выдает ничего о том, что скрывается внутри. Войдя в помещение, тоже не замечаешь ничего особенного – обычный офисный стол со стульями, небольшой диван, небольшой столик с компьютером. И только потом, при внимательном рассмотрении, обращаешь внимание на провода с датчиками, металлические цепочки и массу других неизвестных приборов, лежащих в тревожной тишине. Завершает общую композицию кресло в конце комнаты с широкими кожаными подлокотниками, на ножках которого оборудованы датчики движения. Страшно представить, какие манипуляции производятся на этом кресле.


– В этом кабинете я работаю со всеми своими клиентами. Здесь мы обговариваем вопросы перед тем, как начать проверку, – говорит полиграфолог с 10-летним стажем Юрий Карнаухов. – После того как улажены все моменты с заказчиком, я уже тет-а-тет провожу встречи с клиентом, которого необходимо опросить, предварительно запросив в письменном виде его согласие на проверку.

По словам специалиста, процедура начинается с обычного эмоционального тестирования, во время которого человека настраивают на большую беседу. Используются как нейтральные вопросы – имя, возраст и род деятельности испытуемого, так и вопросы с подковыркой, на которых определяется, врет человек или говорит правду. Такие вопросы служат своеобразной разведкой перед боем. 


– Мне часто задают вопрос о том, можно ли обмануть аппарат. Я с уверенностью могу заявить, что нет. Аппарат обойти никак нельзя, а вот специалиста можно, – признается полиграфолог. – Вы можете быть отличным актером, уметь скрывать эмоции и притворяться, но ваш организм все равно выдаст вас в ту же секунду. Природой в процессе эволюции уже предусмотрены такие моменты

Полиграф в арсенале имеет 5 разных инструментов, которые «читают» ваше дыхание, фиксируют потоотделение, количество кислорода в крови, шевеления на стуле, и даже скорость движения и объем крови, перегоняемой сердцем. Как объясняет Юрий, все эти показатели могут колебаться в одну или другую сторону в зависимости от искренности ответов волгоградцев. Поэтому перед процедурой специалист на голове, груди, животе, а также на пальцах рук фиксирует множество датчиков. 


– Датчики имеют как фотоэлементы, так и инфракрасные излучения, которые фиксируют все ваши биохимические реакции. Аппарат уже принимает эти сигналы, расшифровывает и дает диаграмму на компьютер, – поясняет волгоградец. – Многие при волнении могут выдать себя учащенным дыханием, пульсом или обычным движением на стуле. Уже после я слежу за показателями и делаю вывод, лжет человек или отвечает мне искренне. Главное – правильно и своевременно следить за всеми показателями при постановке вопросов

На вопрос о том, кто же чаще всего обращается за помощью к такого рода специалисту, полиграфолог отвечает, что половину всех его клиентов занимают семейные пары, один из партнеров в которых сомневается в верности второго. Также к Юрию обращаются организации для  проверки специалистов при приеме на работу, или же в случаях краж и других ЧП, случающихся на крупных предприятиях. 


– В моем кабинете происходят драмы похлеще, чем в телевизоре. Как квалифицированный специалист я не смогу вам в подробностях рассказать обо всем происходящем, поскольку обещаю своим клиентам конфиденциальность, – рассказывает Юрий. – Помимо подозрений в измене, ко мне обращаются и с вопросом о кражах, инсценировках разных подлогов, в случае обманов и многого другого, что мне приходится выяснять. С организациями сотрудничество идет проще, т.к. это уже классические вопросы, которые не требуют тщательного опроса. 

Юрий Карнаухов признается – нередко его пытаются подкупить, чтобы избежать развода или увольнения. 

Такой профессии, оказывается, сложно, но можно обучиться в специализированном учреждении. Так, Юрий Карнаухов освоил работу с полиграфом в Международной академии исследования лжи в Москве. Здесь он освоил язык жестов, психологию, мимику. 

–  В нашем городе можно пересчитать по пальцам таких специалистов, как я. Поэтому работы у меня и моих коллег довольно много, – объясняет полиграфолог. – За месяц через меня могут пройти от 30 до 50 человек. Все люди разные, поэтому пытаюсь найти подход к каждому


Видео и фото: Алексей Костяков/V102.RU

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