В редакцию V102.RU обратился 46-летний ветеран боевых действий, бывший участник СВО, инвалид II группы Михаил Савельев, проживающий в Городище Волгоградской области. Со слов экс-добровольца, судебные приставы незаконно отобрали у него автомобиль Chevrolet Niva в счет якобы несуществующих долгов по алиментам, на котором он возил гуманитарные грузы в зону СВО.

Бывший военный уточняет, что эпопея с алиментами началась в 2015-м году, когда он отправился защищать Донбасс.

— До фронта я жил с женой. Там прям «Санту-Барбару» можно снимать. Когда я уехал добровольцем в отдельный разведбат в Луганске, она развелась со мной и сошлась с другим мужчиной. Потом она заболела, нужна была операция, я помог, фактически спас. В итоге с ней я прожил до 2022 года. Когда началась спецоперация, не смог стоять в стороне и снова оказался на передовой. На Запорожском направлении получил тяжелое ранение. Нас накрыло вражеской артиллерией — все были «200» и «300». Мне осколок попал в правую руку, прошел по кости, вырвал нерв. В госпитале Краснодара носик от мины вытащили. После этого рука уже не рука, я стал инвалидом II группы, — начал Михаил.

Спустя время,в мае 2022 года, Михаил вернулся домой к жене. Но она, по его словам, не обрадовалась такому визиту:

— У меня бандаж на руке был, швы еще не сняли, а она мне такая с порога: «Мы тебя не ждали, ты зачем приехал? Как от тебя воняет госпиталем, нам тут нищие инвалиды не нужны. У нас свои проблемы». А у меня в кармане тогда было 1000 рублей и пачка сигарет, мне даже боевые не заплатили на тот момент. Как позже выяснилось, деньги для нее стояли на первом месте.





Михаил утверждает, что в 2022-2023 годах его сын, который ранее проживал с бывшей супругой, переехал к нему в Городище.

— Я оплатил ему учебу в речном техникуме. Он жил со мной, а потом, когда началась мобилизация, мне позвонила жена и сказала прямым текстом: «Откажись от ребенка, чтобы мой муж его усыновил и ему дали отсрочку». Меня это возмутило до глубины души. Она мне, фронтовику, такое говорит. У меня дед добровольцем в 16 лет на фронт ушел, второй в 18 лет в Сталинграде воевал, отец в Афганистане, я с 2015 года на войне… Естественно отказался, а она в отместку забрала постановление по алиментам. На тот период я ничего не должен был. Потом жена выставила все так, будто я ничего не платил. Так любая женщина может прийти, если она с мужем в разводе и сказать: «А он мне ни копейки не перечислил», — вспоминает доброволец.

Сейчас Михаил живет в доме своей тети в Городище и возит гуманитарные конвои за «ленточку».

— Поймите, мне эта машина, которую изъяли приставы, нужна как воздух. Полный сарай гуманитарки стоит. У меня за спиной 72 конвоя на фронт, десять на «Ниве». Я на ней под обстрелы попадал, ремонтировал, колеса менял. Был в Попасной, прям на «передок» возил, в Херсоне был. А теперь ее по беспределу забрали. Да еще и начали хамить, оскорблять. Мол, ты на СВО за «бабками» поехал, вот и поделись с ребенком. Все платят, а ты что — особенный? Я им говорил, что это какая-то ошибка, долгов у меня нет, я инвалид II группы, приравнен к инвалидам Отечественной войны. Мне приставы сказали, что им плевать, и я сам должен за ними бегать и доказывать, что не верблюд, — заявил участник боевых действий.





По словам экс-бойца добровольческого батальона, машину у него изъяли 18 марта 2024 года в Городищенском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области, куда он пришел по повестке.

— Мне в почтовый ящик засунули бумажку эту, чтобы я явился на вызов по поводу алиментов. При этом на телефон пришло сообщение с «Госуслуг», что есть якобы долг в размере 616 тысяч. Да, я плачу алименты двум детям с 2013 и 2016 года: сыну, которому скоро исполнится восемнадцать лет и дочери 14-ти лет. Они, правда, со мной не общаются. Их так настроили против меня бывшие жены, — говорит Михаил. — У меня государственная пенсия по инвалидности. Со всеми социальными доплатами выходит 52 тысячи. С нее у меня снимают 70 процентов и отчисляют моим бывшим женам. Я был официально трудоустроен в казачьей сотне. По военному билету я рядовой запаса и подъесаул по казачьему чину. В казачестве с 1994 года, был заместителем окружного атамана. Всегда все платил в срок.

Михаил вспоминает, что 18 марта он с утра выпил таблетки от давления и отправился на прием к приставам:

— Зашел в кабинет, с меня сразу взяли объяснение, где живу и с кем, какие источники дохода, что в собственности есть. Потом появилась старший лейтенант Суркова и спросила: «Вы на машине сюда приехали?». Я ответил, что, да, так как мне по состоянию здоровья по-другому никак, тяжело добираться. Она мне и говорит — мы ее конфискуем. Я ей в ответ сказал, что она не имеет права забирать автомобиль у инвалида СВО. На что Суркова грязно выругалась. Я просто опешил от подобного обращения. Ведь я плачу алименты с пенсии, а мне насчитали какие-то 600 тысяч долга. Мне пояснили, что бывшая жена их закидала жалобами, а начальство на них давит сверху. Я предложил забрать мой участок в Пичуге, но они отказались, это же надо ехать в Дубовский район. В надежде на адекватность приставов, попросил оставить мне машину хотя бы на ответственное хранение. По итогу меня закрыли в кабинете. Благо ключи от автомобиля были с собой.





Вскоре помещение открыли, и Михаил оказался на улице, где его машину окружили три человека, один из которых был с оружием.

— У пристава был пистолет Макарова. По бокам стояли две сотрудницы Городищенского отделения, в том числе Суркова. Сказали отдавать ключи. Я спросил, на каком основании у меня забирают имущество. Мне ничего не ответили, добавив, что все бумаги придут по почте, а за автомобилем уже едет эвакуатор. Сразу предупредили, что ко мне применят все меры, если я откажусь добровольно отдать ключи, вплоть, как я понял, до физического устранения. Взяли с улицы двух понятых, какую-то кавказскую пару, они быстро подмахнули подписи на акте изъятия. Единственное, мне разрешили сделать свои пометки на протоколе. Я написал, что не согласен с действиями приставов. После этого у меня поднялось давление, и отнялась рука. Когда измерил уже дома, оказалось, что было 180 на 120, — продолжает участник СВО.

На следующий день Михаил написал заявление в прокуратуру, где ему обещали помочь в кратчайшие сроки:

— Понимаете, я прав на сто процентов. Если бы не платил, злостно уклонялся, тогда другой вопрос. С этой бедой планирую дойти до приемной президента в Волгограде, — уверяет фронтовик. — Тут дело даже не столько в машине, хотя и в этом тоже, а в отношении к нам, фронтовикам. Ведь так нельзя. Пускай эти приставы в посадке полежат под артиллерийским обстрелом, друзей потеряют, станут инвалидами, если считают, что мы туда все едем за деньгами на легкую прогулку.





Журналистам «Высоты 102» удалось связаться с бывшей женой Михаила Надеждой. Женщина достаточно неохотно отвечала на вопросы корреспондента и была настроена весьма агрессивно:

— Вы зачем мне звоните? Разве мне он одной должен? У него есть и другие женщины, почему вы им не наберете? Что вам вообще нужно? Да он за 15 лет перечислил лишь 15 000 рублей. Если и переводил иногда рублей 200, то хорошо. Видимо считает, что таким образом он платил. Мы на самом деле с ним давно не общаемся. Бывший муж очень нехороший человек. Наверное, он вам рассказывал, что все вокруг плохие, а он хороший? Но это не так. Знаете, почему сына взял к себе жить? Чтобы я отказалась от алиментов. Он год с ним прожил в Городище, а потом выгнал, когда не получил своего. У него была еще супруга, дочка от нее, он им тоже должен денег. Теперь у него появилась еще одна женщина. Вообще он любил выпить, распустить руки. Мне как-то не хотелось все это видеть, слышать и чувствовать на себе, поэтому я подала на развод, — рассказала Надежда. — Так вы все-таки скажите мне, зачем он на вас вышел? По поводу машины? Мне приставы уже звонили. Они ее продадут в счет погашения долга. Тем самым какую-то часть суммы закроют.

В свою очередь в пресс-службе ГУФССП России по Волгоградской области в ответ на официальный запрос корреспондентам «Высоты 102» пояснили, что в Городищенском районном отделении судебных приставов находятся исполнительные производства в отношении гражданина С. о взыскании алиментных платежей на сумму свыше 770 тысяч рублей.

— В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем осуществлены меры принудительного исполнения в соответствии с ФЗ от 02 ноября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Копии документов направлены должнику в соответствии с ч. 7 ст. 80 указанного Федерального закона, — цитирует информагентство ответ управления. — Согласно ст. 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан и военнослужащих участников специальной военной операции подлежат приостановлению, за исключением исполнительных производств о взыскании алиментных платежей и о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Уточняется, что на основании заявлений мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в 2023 году сотрудниками ГУ приостановлено более семи тысяч исполнительных производств на сумму свыше 680 миллионов рублей, возбужденных в отношении данной категории должников.

Что касается оскорблений в адрес ветерана СВО, которые с его слов, допустили в его адрес сотрудники районного отделения судебных приставов, в пресс-службе ГУФССП России по Волгоградской области эти заявления опровергли.

