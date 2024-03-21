Волгоградцам рассказали о морозных ночах на выходных

В Волгограде и области на предстоящих выходных синоптики обещают морозные ночи и существенное повышение дневных температур, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС. В отдельные часы температура за окном может опускаться до -7 градусов.

— Завтра, 22 марта, по области сильных осадков не ожидается, на дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с. В ночные часы +1…-4º, при прояснениях температура упадет до -7°, днем воздух прогреется до +4...+9º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В субботу, 23 марта также без осадков. В ночные и утренние часы местами опустится туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночью 0…-5º, в южных районах области 0...+5°, днем +7...+12º.

В Волгограде 22 марта осадки маловероятны, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью по городу +1...-1º, днем +5...+7º.

— 23 марта в областном центре ночью и утром туман, на дорогах гололедица, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 5-10 м/с. В ночной период +1...-1º, после обеда +7...+9º, — уточнили волгоградские синоптики.

По данным сервиса Gismeteo, в воскресенье, 24 марта, в областной столице установится облачная без осадков погода. Днем столбики термометров покажут +8 градусов, ночью около ноля.

Фото: архив ИА «Высота 102»