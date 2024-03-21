На ручнике? В Волгоградской области застыли цены на дизель и бензин

В Волгоградской области цены на бензин продолжают демонстрировать завидную стабильность. Не влияют на них ни увеличение спроса в преддверии весенней посевной, ни происшествия на нефтеперерабатывающих заводах в соседних регионах.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, с 12 по 18 марта в Волгограде, Камышине и Михайловке бензин автомобильный марки АИ-92 обходился водителям в 51,12 руб/л, АИ-95 – 56,85 руб/л, АИ-98 – 66,62 руб/л. Стоимость дизельного топлива составила 61,78 руб/л.

Напомним, на таких отметках цены на топливо находятся вот уже полтора месяца.