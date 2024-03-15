Конкурная комиссия определила подрядчика, который выполнит ремонт и реконструкцию Центрального универмага в Волгограде за 2 миллиарда 491 миллион 287 тысяч 220 рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоговый протокол определения подрядчика, на конкурс поступило две заявки, обе были признаны соответствующими требованиям.

Примечательно, что второй участник предложил меньшую сумму – 2,2 миллиарда, но победителем была признана компания, которая не стала «падать» в цене и набрала больше баллов по ряду квалификационных критериев, в числе которых наличие в собственности своего оборудования, финансовых ресурсов, опыта аналогичной работы и деловой репутации.

Однако пока победитель неизвестен, так как в итоговом протоколе названия обеих компаний скрыты.

Напомним, что электронный аукцион на проведение работ по сохранению здания Центрального универмага в Волгограде, который является объектом культурного наследия федерального значения, был объявлен в конце февраля текущего года.

Начальная стоимость составляла 2 миллиарда 491 миллион 287 тысяч 220 рублей, в итоге она и осталась.

В здании ЦУМа, которое уже много лет пустует, планируют создать многофункциональный выставочный центр, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова.

Фото из архива ИА «Высота 102»