Общество

Волгоградские депутаты проголосовали за всесезонный аквапарк в пойме Царицы

Общество 20.03.2024 13:47
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20.03.2024 13:47


Сегодня, 20 марта, гордума Волгограда внесла изменения в Правила землепользования и застройки, которые касаются строительства в пойме реки Царица крупнейшего в Поволжье всесезонного аквапарка, передает V102.RU.

Развлекательный комплекс возведут на земельном участке, ограниченном улицами Краснознаменской, Глубокоовражной, Симбирской, Калинина, набережной 62-й Армии в Центральном и Ворошиловском районах. Инвестиционное соглашение о реализации этого проекта, как уточнили в гордуме, было подписано между администрацией Волгограда ООО «Парк» в 2023 году.  

Депутаты своим решением изменили параметры застройки этой зоны. Ранее сообщалось, что предельная высота возводимых здесь зданий, строений и сооружений предусмотрена в размере 40 метров – на 10 метров выше, чем в настоящее время. Максимальный процент застройки составит 70%.

В представительном органе пояснили, что принятые сегодня изменения к Карте градостроительного зонирования соответствуют Генеральному плану Волгограда, а реализация инвестпроекта позволит возвести в пойме Царицы современный круглогодичный аквапарк.

Архитекторы Центра компетенций «ВЯЗ», которые делали дизайн-проект, ранее сообщали, что  аквапарк планируется расположить на восточном склоне поймы вдоль улицы Краснознаменской. Основное здание будет представлять собой три полусферы, каждая из которых будет иметь свой микроклимат – например, джунгли, субтропики и тропики. На территории развлекательного комплекса построят современные горки, водные аттракционы и большие бассейны, которые будут работать круглый год.

Фото: Центр компетенций «ВЯЗ» / t.me

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