В Волгограде очистят от мусора берег Мокрой Мечетки

В Тракторозаводском районе Волгограда ликвидируют еще одну незаконную свалку. Муниципалитет планирует вывезти строительные и бытовые отходы, которыми оказался захламлён берег Мокрой Мечетки. Контракт на соответствующие работы подписан между городской администрацией и компанией ООО «Космея».

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, подрядной организации предстоит в общей сложности вывезти 1300 тонн бытового и строительного мусора, очистив территорию, расположенную на пересечении ул. Сочинской и «Банного оврага», а также участки вблизи ул. Героической, ул. Хабаровской и ул. Кузбасской.

Напомним, в 2023 году власти сообщили о ликвидации нескольких десятков свалок. Тогда с территории города было вывезено 40 тыс. кубометров отходов.