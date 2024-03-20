Специалисты «Эрмитажа» из Санкт-Петербурга и московского Института археологии и Института востоковедения Российской академии наук планируют воссоздать внешность древних людей, останки которых были обнаружены на раскопках сарматских захоронений в Волгоградской области в 2023 году.

- В планах — подготовка к генетической экспертизе и лицевой реконструкции на основе сохранившихся костей черепа, - рассказали V102.RU в администрации региона.

Участвовать в этой интересной работе будут и волгоградские специалисты. После изучения все находки передадут в Волгоградский областной краеведческий музей.

Напомним, волгоградским исследователям в 2023 году в промзоне города Волжского в Волгоградской области удалось найти захоронения сарматской знати. Ученые называют их «царским курганом». Центральное погребение было ограблено несколько раз, последний — в XIX веке. Другие захоронения остались нетронутыми, что стало сенсацией в научном мире. В уцелевших захоронениях найдены останки трех человек – двух взрослых мужчин-воинов и подростка в возрасте 5-7 лет. Обнаружено много посуды, украшений, облачения воинов и многое другое.

Фото: администрации Волгоградской области