Общество

В Волжском досрочно начался ремонт ул. Гайдара

Общество 19.03.2024 21:09
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19.03.2024 21:09


В Волжском официально открылся сезон дорожного ремонта. 19 марта благоприятные погодные условия позволили досрочно начать капитальный ремонт проезжей части ул. Гайдара.

- Сегодня на объекте был выполнен демонтаж бортового камня на участке в 250 метров. Улица Гайдара имеет протяженность 350 метров, она пролегает от улицы Набережной до проспекта Ленина. Работы ведутся по одной стороне проезжей части дороги. Были задействованы пять сотрудников, два трактора и три машины КАМАЗ, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского.

Ранее специалисты установили здесь временные дорожные знаки, а также баннер с информацией об исполнителе работ.

20 марта на объекте должна начаться подготовка к установке нового бордюрного камня. После завершения этого этапа рабочие смогут приступить к фрезерованию дороги, отсыпке выбоин щебнем и укладке нового двухслойного асфальтового полотна.

Кроме того, специалистам подрядной организации предстоит обустроить пешеходный переход у школы № 10. На завершающей стадии работ здесь появится светофоры Т7 с предупреждающим сигналом, а над пешеходным переходом будут смонтированы светильники.

Отметим, до конца года администрация Волжского обещает привести в порядок 16 объектов транспортной инфраструктуры общей протяжённостью 26,3 километра.

Фото из архива ИА«Высота 102»

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