В Камышине молодежь выстроилась цифрой 10 в честь Крыма

Напомним,
В Камышине Волгоградской области прошел флэш-моб в честь воссоединения России и Крыма. Как рассказали V102.RU в администрации Камышина, во флешмобе приняли участие студенты, школьники, активисты учреждений дополнительного образования, молодежных центров, Камышинского центра помощи детям.
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил жителей региона, а также жителей Крыма и Севастополя со знаменательной датой – в 2014 году Крымская Республика вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.
10 лет назад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, будучи на тот момент главой ОНФ, выступил в качестве ведущего митинг-концерта в поддержку народа Крыма на Красной площади.Фото администрации Камышина t.me