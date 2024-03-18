Андрей Бочаров поздравил россиян с 10-летием Крымской весны





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил жителей региона, а также жителей Крыма и Севастополя со знаменательной датой – 10 лет назад Крымская Республика вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.

Напомним, что 18 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Украины начались столкновения, в результате которых погибли трое сотрудников «Беркута» из Крыма. 19 февраля 2014 года на заседании Верховного Совета Крыма прозвучала идея возвращения Крыма в состав России в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине. Уже 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией, а 17 марта стало известно о том, что 96,77% жителей Автономной Республики Крым и 95,6 % жителей Севастополя проголосовали за возвращение на Родину. В тот же день Верховный Совет провозгласил независимость Крыма и обратился к Российской Федерации с предложением о включении полуострова в состав РФ в качестве субъекта со статусом республики.

18 марта Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и народный мэр Севастополя Алексей Чалый подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в ее составе новых субъектов. С даты подписания договора Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, будучи на тот момент главой ОНФ, выступил в качестве ведущего митинг-концерта в поддержку народа Крыма на Красной площади. ОНФ, напомним, активно помогал крымчанам поставками гуманитарных грузов и решением транспортных проблем.