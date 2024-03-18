В Волгограде с 29 февраля ищут пенсионера в галошах

В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшего в конце февраля 83-летнего пенсионера, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». Пожилой мужчина ушел из дома и бесследно исчез.

— Помогите найти Валентина Александровича Страдомского. С 29 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству поисковики.

Приметы пропавшего:

рост 172 сантиметра

нормальное телосложение

глаза серо-голубые

волосы седые

В день исчезновения был одет в дубленку черного цвета, темно-синие и черные утепленные галоши. Если вы обладаете информацией, способной помочь поиску, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 919 547 92 63, на бесплатную горячую линию 8 800 700 5452 или по номеру 112.

Фото и коллаж: «Лиза Алерт» / vk.com, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»