



В пресс-службе АО «ВМЭС» прокомментировали крупную аварию в Центральном районе, в результате которой без света остались элитные высотки на улице Батальонной. Представитель компании одновременно и опровергла, и подтвердила факт затопления электроузла.

– Информация о затоплении подстанции не соответствует действительности. Оборудование исправно. Работники компании выявили течь кровли на подстанции, поэтому в целях безопасности на время проведения ремонтных работ подстанцию обесточили. В настоящее время на месте работает бригада. По факту окончания работ электроснабжение будет восстановлено, – говорится в официальном ответе компании на запрос ИА «Высота 102».

Прохудившуюся крышу подстанции в компании обещают отремонтировать до конца дня. Однако когда возобновится подача электричества, не сообщается.

При этом, по информации редакции, прибывшая на место аварийно-восстановительная бригада не может приступить к ремонтным работам. Воздействию влаги подверглись предохранители трансформатора, что по данным специалистов ВМЭС, некритично в данной ситуации.