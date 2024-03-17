Перенесенный в Волгоград концерт Xolidayboy снова не состоялся

Сегодня, 17 марта, снова не состоялся концерт певца Xolidayboy, который в конце прошлого года перенесли из Волжского в Волгоград. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение «Кроп Арены», где планировалось выступление.

- В связи с независящими от организаторов и артиста причинам, наш концерт переносится на более поздний срок. В ближайшие время сообщим новую дату, - говорится в объявлении. - Концерт не отменили, перенесли на более поздний срок. Все ранее купленные билеты действительны на новую дату. Обменивать или сдавать их не требуется, достаточно их показать при входе на концерт.

Ранее сообщалось, что все билеты на Xolidayboy были раскуплены уже в начале марта.

Xolidayboy, напомним, не может спеть в Волгоградской области – его выступление переносится уже несколько раз. Запретить певца ранее требовал доброволец из зоны СВО, которого поддержала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По поводу отмены концерта в Волгограде Xolidayboy в своих социальных сетях ничего пока не комментировал.

Фото: Xolidayboy / vk.com