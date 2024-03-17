Общество

Перенесенный в Волгоград концерт Xolidayboy снова не состоялся

Общество 17.03.2024 20:50
0
17.03.2024 20:50


Сегодня, 17 марта, снова не состоялся концерт певца Xolidayboy, который в конце прошлого года перенесли из Волжского в Волгоград. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение «Кроп Арены», где планировалось выступление.

- В связи  с независящими от организаторов и артиста причинам, наш концерт переносится на более поздний срок. В ближайшие время сообщим новую дату, - говорится в объявлении. - Концерт не отменили, перенесли на более поздний срок. Все ранее купленные билеты действительны на новую дату. Обменивать или сдавать их не требуется, достаточно их показать при входе на концерт.

Ранее сообщалось, что все билеты на Xolidayboy были раскуплены уже в начале марта.

Xolidayboy, напомним, не может спеть в Волгоградской области – его выступление переносится уже несколько раз. Запретить певца ранее требовал доброволец из зоны СВО, которого поддержала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 

По поводу отмены концерта в Волгограде Xolidayboy в своих социальных сетях ничего пока не комментировал. 

Фото: Xolidayboy / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.03.2024 19:36
Общество 17.03.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 19:19
Общество 17.03.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 18:18
Общество 17.03.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 16:25
Общество 17.03.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 16:18
Общество 17.03.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 15:16
Общество 17.03.2024 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 14:40
Общество 17.03.2024 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 13:24
Общество 17.03.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 13:17
Общество 17.03.2024 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 12:51
Общество 17.03.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 11:40
Общество 17.03.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 09:27
Общество 17.03.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 08:03
Общество 17.03.2024 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 07:25
Общество 17.03.2024 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2024 23:19
Общество 16.03.2024 23:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:50
Перенесенный в Волгоград концерт Xolidayboy снова не состоялсяСмотреть фотографии
19:36
Явка на выборах президента РФ в Волгоградской области достигла 77%Смотреть фотографии
19:19
Чучело Зимы сожгли с размахом в Волгограде: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
18:18
В Волгограде астраханка родила сына сразу после голосованияСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области явка на выборах президента превысила 73%Смотреть фотографии
16:18
В глубинку Волгоградской области выдвигается десант врачейСмотреть фотографии
15:16
2-метровый леденец в форме петуха установили в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:40
«Вместо мяса на полках безвкусное мыло»: фермеры рассказали о выживании на рынкеСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области проголосовали свыше 68% избирателейСмотреть фотографии
13:17
Список чудотвортной иконы 27 марта привезут из Беларуси в ВолгоградСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области День работника ЖКХ отмечают 12,5 тыс. человекСмотреть фотографии
11:40
Явка в Волгоградской области подтянулась вверх за два часаСмотреть фотографии
11:28
Два московских поезда были задержаны на ж/д под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:04
Под Волгоградом в лежащую на боку фуру врезалась «Лада», есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:29
В МЧС назвали возможную причину пожара под Волгоградом, где погибли детиСмотреть фотографии
09:27
Дворец президента? Где в Волгограде хранят древние монеты и первый косарьСмотреть фотографии
09:17
СК сообщил о гибели двоих детей на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Финальное голосование на выборах президента РФ началось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Резкую смену погоды пообещали волгоградцам в середине мартаСмотреть фотографии
23:19
«Мы все видим»: эксперты подвели итоги второго дня голосования в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области монтажнику оторвало ступню на стройкеСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде и области перед выбором оказались 2408 человекСмотреть фотографии
20:33
В Волгоградской области в феврале родились Роял и НагваСмотреть фотографии
20:13
Участники СВО из Волгоградской области попросили у волонтеров пудовую гирюСмотреть фотографии
19:35
Волгоградцев оглушили, накормили и побили в честь Масленицы: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:49
Лопнувший электрочайник с кипятком обжег лицо малышу под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
ИКВО раскрыла главное качество волгоградского избирателяСмотреть фотографии
15:59
Черный Porsche Cayenne пропавшего волгоградца нашли под ВоронежемСмотреть фотографии
15:11
Глава района Волгоградской области обвинил недоброжелателей в «масленичной» лжиСмотреть фотографии
14:41
За две недели Банк Уралсиб выплатил клиентам КИВИ Банка 3,26 млрд рублейСмотреть фотографии
 