В Волгоградской области в феврале родились Роял и Нагва

В Волгоградской области родители продолжают экспериментировать со своими детьми. Комитет юстиции региона озвучил статистику по самым редким именам февраля, сообщает V102.RU.

— Волгоградцы чаще всего называли в феврале мальчиков Александрами, Максимами, Романами, Иванами, Тимофеями, Михаилами, Артемами, Давидами, Матвеями, Владиславами, Дмитриями и Кириллами, — рассказали информагенству в облкомюстиции. — У девочек наиболее популярными оказались Евы, Софии, Алисы, Варвары, Вероники, Дарьи, Ксении, Мирославы, Анны, Марии, Василисы, Виктории, Елизаветы и Полины.

Ефим, Платон, Потап, Роберт, Тихомир, Филипп, Атом, Добромир, Ермак, Закария, Левон, Лукьян, Никола и Роял — именно такими необычными мужскими именами предпочитали называть своих наследников жители Волгограда и области в последний зимний месяц.

Самые маленькие волгоградки стали носительницами таких редких имен как Аглая, Адалия, Азалия, Аника, Анита, Анна-Мария, Арсения, Ильяна, Ия, Кейт, Марта, Нагва, Наоми, Рена, Селестина, Селин, Тамила, Эльсина, Эмма, Юна и Юстина.

Фото: архив ИА «Высота 102»