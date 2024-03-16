Общество

В Волгограде и области второй день выбирают Президента России

Общество 16.03.2024 08:52
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16.03.2024 08:52


В Волгоградской области с 08.00 утра 16 марта открылись избирательные участки. Стартовал второй день голосования на выборах Президента РФ. 

Подать свой голос за достойного кандидата можно до 20.00. В первый день выборов явка составила 44,82%. К слову, за прозрачностью выборной процедуры наблюдают, в том числе и международные эксперты. Те волгоградцы, кто не смогут лично посетить участок, имеют возможность проголосовать на дому.

Напомним, что журналисты «Высоты 102» в первый день голосования побывали на избирательных участках, чтобы узнать у волгоградцев, с какими чувствами и ожиданиями они пришли исполнить свой гражданский долг. Подробнее в материале «Лихие 90-е и посланцы из других миров: о чем вспоминают волгоградцы, выбирая президента страны». 

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