В Волгограде и области второй день выбирают Президента России

В Волгоградской области с 08.00 утра 16 марта открылись избирательные участки. Стартовал второй день голосования на выборах Президента РФ.

Подать свой голос за достойного кандидата можно до 20.00. В первый день выборов явка составила 44,82%. К слову, за прозрачностью выборной процедуры наблюдают, в том числе и международные эксперты. Те волгоградцы, кто не смогут лично посетить участок, имеют возможность проголосовать на дому.

Напомним, что журналисты «Высоты 102» в первый день голосования побывали на избирательных участках, чтобы узнать у волгоградцев, с какими чувствами и ожиданиями они пришли исполнить свой гражданский долг. Подробнее в материале «Лихие 90-е и посланцы из других миров: о чем вспоминают волгоградцы, выбирая президента страны».