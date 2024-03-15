Общество

Житель Волгоградской области продался украинцам за 1000 рублей, но не получил их

Общество 15.03.2024 18:43
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15.03.2024 18:43


В Волгоградской области сотрудниками правоохранительных органов задержан местный житель, который, как сообщает ИА «Высота 102», всего за 1000 рублей согласился выполнить задание злоумышленников из Украины. 



По сведениям собственных источников информационного агентства, в одной из социальных сетей молодой человек получил предложение заработать. Для получения «гонорара» от волгоградца потребовали написать на листе «Верните мужчин домой» и сфотографировать получившийся плакат на фоне военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда. За это волгоградцу и пообещали тысячу рублей, однако после выполнения задания средства на его счет так и не поступили.

Житель Волгоградской области уже привлечен к административной ответственности. На будущее с ним провели профилактическую работу.

Напомним, что 15 марта в городе Волжском Волгоградской области также по заданию злоумышленников из Украины местная жительница на одном из УИК попыталась испортить бюллетени в урне, залив туда зеленку. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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