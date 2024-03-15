Почти две сотни тракторов и комбайнов: волгоградские аграрии прокачали свой автопарк

В Волгоградской области аграрии подошли к посевной, расширив автопарк специализированной техники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет сельского хозяйства, с начала 2024 года фермеры приобрели 195 единиц сельхозтехники на сумму 1,5 млрд рублей. В их числе 70 тракторов, 29 комбайнов и 96 других машин.

– Всего в хозяйствах для проведения работ имеется более 17,3 тысячи тракторов, свыше 5,5 тысячи зерноуборочных комбайнов, порядка 8 тысяч грузовых автомобилей, а также другие виды техники и оборудования, – уточнили в областной администрации.

По информации специалистов, за первые три месяца 2024 года аграрии закупили на 28 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарастить темпы обновления автопарка фермерам удалось благодаря участию в государственных программах. С начала 2024 года при помощи АО «Росагролизинг» в регион уже прибыли 28 единиц техники на 146 млн рублей. Ещё 47 специализированных машин стоимостью 247 млн рублей законтрактованы и будут доставлены сельхозпроизводителям в ближайшее время.

Отметим, в 2023 году с помощью механизмов лизинга было в Волгоградской области приобретено 418 единиц новой высокоэффективной сельхозтехники на сумму 2,8 млрд рублей. При этом большинство лизинговых приобретений приходится на фермерские хозяйства. Всего же за прошлый год аграрии региона обновили машинно-тракторный парк почти на две тысячи единиц техники, инвестировав около 14 млрд рублей.