Общество

В Нехаевском районе Волгоградской области за 32 млн построят отделение ЦРБ

Общество 15.03.2024 12:17
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15.03.2024 12:17


В Нехаевском районе Волгоградской области к августу 2025 года построят отделение Центральной районной больницы. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сайт госзаказов. На полный цикл работ – от проектирования до ввода отделения в эксплуатацию – планируют потратить из областного бюджета 32 988 355 рублей.  

Согласно информации, замещенной на сайте, отделение ЦРБ Нехаевского района Волгоградской области возведут в поселке Динамо. Уже к осени текущего года подрядная компания должна подготовить проект. На проектно-изыскательные работы выделяется 1 167 659 рублей. 

Строительство нового одноэтажного здания, в котором будут принимать жителей поселка специалисты, обойдется бюджету Волгоградской области в 20 681 728 рублей. Оборудования в отделение планируют закупить еще на 5 752 522 рублей. Остальные средства будут направлены на  уплату налогов (НДС «съест» более 4,7 млн рублей) и сопутствующие расходы (порядка 800 тыс. рублей). 

Добавим, что отделение Нехаевской ЦРБ  в поселке Динамо рассчитано на население численностью 800 человек. В одну смену медики смогут принимать не больше 50 пациентов. 

В составе отделения строители должны предусмотреть следующие помещения: входной тамбур, зона ожидания, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, помещение для хранения лекарственных средств, помещение для персонала с раздевалкой, помещение для хранения чистого белья, помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел, теплогенераторная.

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