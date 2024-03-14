Общество

Названа причина кишечной инфекции в колонии под Волгоградом

Общество 14.03.2024 22:01
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14.03.2024 22:01


Эпидемиологи выяснили причину заболевания кишечной инфекцией у 8 человек в исправительном центре ФКУ «Исправительная колония №28 УФСИН по Волгоградской области, расположенной в Ленинске. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора,  у пяти заболевших обнаружен возбудитель норовирусной инфекции.
Заболевшие отбывали наказание в виде принудительной работы в ООО «АГРО-ЮГ». В ходе эпидемиологического расследования были отобраны пробы пищевых продуктов,  воды на микробиологические показатели, взяты смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники пищеблока. Все исследованные пробы соответствуют требованиям санитарных правил и техническим регламентам, заверили в ведомстве.
При этом у  сотрудников пищеблока возбудителей инфекции не обнаружено, а заболевание не связано с употреблением продуктов в столовой предприятия.
Ранее V102.RU сообщало о ЧП в исправительном центре, которое случилось перед праздником 8 марта. Некоторые осужденные женщины, которые работали в швейном цеху,  почувствовали себя плохо - у них наблюдались рвота, высокая температура.
Справка. Норовирусная инфекция – острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита. Основными симптомами являются тошнота, рвота, боли, урчание в животе и жидкий водянистый стул, реже – выраженная температурная реакция организма, респираторные проявления.

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