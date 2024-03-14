Автобусы ПАТП №7 повезут волгоградцев по новому маршруту №5а

Первый рейс от конечных станций автобусы выполнят в 5.40, заключительный – в 21.00. Маршрут протяженностью порядка 15 километров пройдет по улицам Химзаводская, Шумилова, пер. Печатный, Писемского, Тополевая, Второй продольной магистрали, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева и Химина. Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться картами «Волна», банковскими картами, наличными средствами, также действительны все льготы на оплату проезда. К началу работы маршрута на сайте муниципального предприятия будет опубликовано расписание автобусов.
Общество 14.03.2024 17:51
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14.03.2024 17:51
Первый рейс от конечных станций автобусы выполнят в 5.40, заключительный – в 21.00. Маршрут протяженностью порядка 15 километров пройдет по улицам Химзаводская, Шумилова, пер. Печатный, Писемского, Тополевая, Второй продольной магистрали, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева и Химина. Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться картами «Волна», банковскими картами, наличными средствами, также действительны все льготы на оплату проезда. К началу работы маршрута на сайте муниципального предприятия будет опубликовано расписание автобусов.
В марте в Волгограде начнет курсировать новый автобусный маршрут №5а. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, перевозчик уже определен в ходе открытого аукциона – им стало муниципальное предприятие «ВПАТП №7».Новый маршрут свяжет Кировский и Советский районы. Шесть автобусов большого класса будут курсировать между остановками «Химзавод» - «Родниковая Долина» с заездом на территорию торгово-развлекательного центра «Акварель» с интервалом в 15 минут.
Первый рейс от конечных станций автобусы выполнят в 5.40, заключительный – в 21.00. Маршрут протяженностью порядка 15 километров пройдет по улицам Химзаводская, Шумилова, пер. Печатный, Писемского, Тополевая, Второй продольной магистрали, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева и Химина. Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться картами «Волна», банковскими картами, наличными средствами, также действительны все льготы на оплату проезда. К началу работы маршрута на сайте муниципального предприятия будет опубликовано расписание автобусов.
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