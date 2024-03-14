«Легкие» в подарок: мэрия отметит 70-летие Волжского высадкой тысяч деревьев и кустарников

Этой весной в Волжском высадят порядка 8 тыс. деревьев и 4 тыс. кустарников. Городские власти анонсировали масштабную акцию по озеленению общественных территорий. По информации муниципалитета, растения станут подарком жителям города в преддверии 70-летнего юбилея.

– Во время весенней акции запланирована большая работа по обновлению зеленого фонда на улицах Логинова, Химиков, бульваре Профсоюзов, а также на улице К. Маркса около школы № 2. Планируется дополнить новыми саженцами территории скверов по улицам Пионерская, Молодежная, проспекту Дружбы и других территориях, – уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе местной администрации.

Отметим, помимо высадки новых растений, уже в ближайшие дни в городе должен начаться мониторинг и пополнение зеленых насаждений, украсивших местные улицы в 2023 году.