Общество

Пока безглавая. В ЦПКиО Волгограда собирают восьмиметровое чучело зимы

Общество 13.03.2024 18:11
0
13.03.2024 18:11


В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) полным ходом идет подготовка к празднованию Масленицы. Работники парка готовят аттракционы, а рабочие МБУ «Северное» 13 марта приступили к сборке восьмиметрового чучела, которое публично будет сожжено в предстоящее воскресенье.  

Отметим, что каркас символа прощания с зимой сотрудники муниципального предприятия сколотили у себя на рабочей базе. В ЦПКиО  сегодня доставили заготовки чучела и тут же приступили к сборке. Весь процесс займет не менее трех дней.  


К вечеру  этого дня  рабочие почти полностью собрали каркас и набили его хвойными ветками. Для обеспечения безопасности зрителей  масленичную  куклу устанавливают за забором, а саму площадку обильно засыпают песком.

– Сборка фигуры непосредственно на месте установки займет несколько дней, – сообщают в мэрии Волгограда. – На последнем этапе Масленицу нарядят в платье светлых весенних расцветок. 

В администрации также уточняют, что хвойные ветки достались волгоградскому чучелу в наследство от горожан. 

– Для наполнения фигуры будет использовано более двухсот хвойных деревьев, выброшенных горожанами после новогодних праздников и нереализованных на елочных базарах, – сообщают в горадмине. 

Ранее ИА «Высота 102» публиковало программу  масленичных гуляний в ЦПКиО. Провожать зиму волгоградцев зовут также в Комсомольский сад. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.03.2024 19:21
Общество 13.03.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 18:28
Общество 13.03.2024 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 17:54
Общество 13.03.2024 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 17:46
Общество 13.03.2024 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.03.2024 16:52 Реклама
Общество 13.03.2024 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.03.2024 16:42
Общество 13.03.2024 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 15:33
Общество 13.03.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 13:13
Общество 13.03.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 12:29
Общество 13.03.2024 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 12:04
Общество 13.03.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 11:37
Общество 13.03.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 09:41
Общество 13.03.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 09:37
Общество 13.03.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 09:22
Общество 13.03.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2024 08:32
Общество 13.03.2024 08:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
Бочаров на совещании с газовиками в Волгограде озвучил рекордные цифрыСмотреть фотографии
18:51
Эксклюзив «Высоты 102»: мать ребенка-маугли из Волгоградской области призналась в страшномСмотреть фотографии
18:28
«Мы все никак не решимся»: коммунист Харитонов призвал россиян переименовать Волгоград в СталинградСмотреть фотографии
18:11
Пока безглавая. В ЦПКиО Волгограда собирают восьмиметровое чучело зимыСмотреть фотографии
17:54
Волгоградцев приглашают отметить Масленицу поездкой в «Экскурсионном вагоне»Смотреть фотографии
17:49
Из Филиппин прямиком в суд: мошенника осудят за хищение квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:46
Начальник погрануправления ФСБ Волгоградской области Вадим Синицын отмечает День рожденияСмотреть фотографии
16:52
Анна Девяткина приглашает зрителей на концерт о главномСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области похоронили 25-летнего мобилизованного Вячеслава ЕвдокимоваСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде нашли подрядчика для благоустройства бульвара на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
14:43
В Волжском мужчина выстрелил в администратора в ответ на просьбу покинуть караоке-барСмотреть фотографии
13:49
Лжесиловики «развели» волгоградку на 10,5 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
В центре Волгограда установят шестиметровый столб для смелыхСмотреть фотографии
12:44
Оперативники при поддержке СОБРа накрыли нелегальный бизнес жителя ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
«До убоя последнего животного»: в Волгоградской области неблагополучным объявили село ЦацаСмотреть фотографии
12:23
Волгоградец получил от кураторов с Украины 1,6 млн руб. в криптовалютеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
До +9 градусов потеплеет в Волгоградской области на выходныхСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде мать и дочь чуть не сгорели во время позднего ужинаСмотреть фотографии
11:38
Раздел для участников СВО создадут по поручению Путина на ГосуслугахСмотреть фотографии
11:37
Трамвай-«пенсионер» вышел на линию после реконструкции в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:17
Волгоградка отсудила у мэрии крупную сумму за падение дерева на автомобильСмотреть фотографии
11:04
В центре Волгограда женщина погибла из-за вредной привычкиСмотреть фотографии
10:23
Рецидивиста осудили за ограбление часовни Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области годовалый малыш захлебнулся рвотойСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом фура с зерном перевернулась вверх колесами, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде ищут пропавшего в феврале высокого мужчинуСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде школу № 89 на год закроют на ремонтСмотреть фотографии
09:22
«Ношу Настю на себе»: в Михайловке дом с девушкой-инвалидом отрезало мраком и бездорожьемСмотреть фотографии
08:51
В центре Волгограда стрельбой остановили пьяного гонщикаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:32
32 района Волгоградской области признали опасными из-за «малой чумы»Смотреть фотографии
 