Пока безглавая. В ЦПКиО Волгограда собирают восьмиметровое чучело зимы





В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) полным ходом идет подготовка к празднованию Масленицы. Работники парка готовят аттракционы, а рабочие МБУ «Северное» 13 марта приступили к сборке восьмиметрового чучела, которое публично будет сожжено в предстоящее воскресенье.

Отметим, что каркас символа прощания с зимой сотрудники муниципального предприятия сколотили у себя на рабочей базе. В ЦПКиО сегодня доставили заготовки чучела и тут же приступили к сборке. Весь процесс займет не менее трех дней.





К вечеру этого дня рабочие почти полностью собрали каркас и набили его хвойными ветками. Для обеспечения безопасности зрителей масленичную куклу устанавливают за забором, а саму площадку обильно засыпают песком.

– Сборка фигуры непосредственно на месте установки займет несколько дней, – сообщают в мэрии Волгограда. – На последнем этапе Масленицу нарядят в платье светлых весенних расцветок.

В администрации также уточняют, что хвойные ветки достались волгоградскому чучелу в наследство от горожан.

– Для наполнения фигуры будет использовано более двухсот хвойных деревьев, выброшенных горожанами после новогодних праздников и нереализованных на елочных базарах, – сообщают в горадмине.

Ранее ИА «Высота 102» публиковало программу масленичных гуляний в ЦПКиО. Провожать зиму волгоградцев зовут также в Комсомольский сад.