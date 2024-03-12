Общество

Андрей Бочаров выступил на главном митинг-концерте в Волгограде

Общество 12.03.2024 14:27
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12.03.2024 14:27

Губернатор Волгоградской области поприветствовал гостей митинг-концерта ЕР на набережной города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров напомнил молодежи о доблестном прошлом сталинградцев и сделал акцент на традиционных ценностях россиян. 

Защитники Сталинграда сражались. Выстояли. И победили, навечно покрыв свои имена неувядаемой славой на все времена и на все поколения. Поколение Победителей сделало свой выбор. Ценой своей жизни защитили нашу Родину, Европу и мир от фашизма. И дали нам возможность родиться, жить, учиться, созидать, любить, воспитывать детей. И верить в нашу Великую Россию! – сказал Андрей Бочаров, обращаясь к зрителям. – У каждого поколения есть свой выбор. У каждого поколения есть свой Сталинград. И нами, потомками Поколения Победителей, сделан свой исторический выбор. В наше время уже потомки Поколения Победителей, представляющие все регионы нашей многонациональной страны, с оружием в руках, плечом к плечу сражаются с современными фашистами и нацистами, защищают нашу Родину, защищают нашу общую историю, наш выбор. Наш выбор – это сильная, независимая, суверенная Россия. Наш выбор — это семья, многовековые традиционные ценности нашего многонационального народа. Наш выбор — это наша общая история, это сохранение нашего общего исторического наследия. Наш выбор — Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мы верим в нашу Победу!  Россия – только вперед!».

В концерте на набережной Волгограда принимают участие детские творческие коллективы, также сюда приглашены участники специальной военной операции. По видеосвязи к волгоградцам обратился из Севастополя Артем Жога, который напомнил, что выбирая президента, россияне 17 марта будут выбирать еще Главнокомандующего Вооруженных сил РФ. 

Дмитрий Медведев, сообщает ИА «Высота 102», прибыл в Волгоград и в настоящее время уже посетил Мамаев курган, где возложил цветы. Его выход на сцену запланирован до 15.00. 

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