Мама больной девушки Любовь Хрусталева добивается от чиновников Михайловки Волгоградской области проведения освещения к дому, где живет инвалид-колясочник. Как рассказала V102.RU жительница Себрово городского округа, два дома на улице Питерская, где, кроме нее с дочкой, проживает также многодетная семья, погружены во мрак из-за отсутствия освещения.По словам женщины, погруженная во мглу улица – это не единственная проблема местных жителей.- описывает женщина свои мучения.

Летом прошлого года маме девушки-инвалида пообещали заменить прогнившую деревянную опору около ее дома №5 по улице Питерская в 2024 году. А вот дополнительные два столба, которые осветили бы всю дорогу, заверили в администрации, установят позднее – когда именно, чиновники не уточнили.Отчаявшаяся женщина на днях обратилась за помощью в редакцию, после чего в администрацию Михайловки был направлен соответствующий запрос.До получения ответа на запрос к Любови Хрусталевой на днях неожиданно нагрянули представители администрации.- поделилась жительница Михайловки.Конкретный срок выполнения работ по освещению не был указан и в документе, который получила редакция, за подписью заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства Александра Пестрякова.- цитата из ответа.Когда же случится на улице Питерская светлый праздник? Редакция будет следить за этой ситуацией.