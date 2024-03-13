Общество

«Ношу Настю на себе»: в Михайловке дом с девушкой-инвалидом отрезало мраком и бездорожьем

Общество 13.03.2024 09:22
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13.03.2024 09:22


Мама больной девушки Любовь Хрусталева добивается от чиновников Михайловки Волгоградской области проведения освещения к дому, где живет инвалид-колясочник. Как рассказала V102.RU жительница Себрово городского округа, два дома на улице Питерская, где, кроме нее с дочкой, проживает также многодетная семья, погружены во мрак из-за отсутствия освещения.
- Мой покойный супруг успел установить фонарь около нашего дома, закрепив деревянный  столб на бетонной опоре, это теперь единственный источник света около нашего дома, - делится Любовь Хрусталева. – Но с тех пор уже сколько времени прошло, дерево почти сгнило и в любой момент провода рухнут на землю. Чтобы детям дойти до школы, им несколько сот метров до следующих фонарей приходится идти в кромешной тьме. Моей дочери нередко приходится вызывать скорую помощь, у нее бывают приступы судорог, так неотложка сколько раз плутала, не могла в темноте найти наш адрес.
По словам женщины, погруженная во мглу улица – это не единственная проблема местных жителей.
- Мало того, что у нас нет освещения, отсутствует и дорога к нашим домам. В межсезонье по ней невозможно пройти, не то, чтобы с инвалидной коляской проехать. Если мне с Настей надо в больницу, я тащу ее на своей спине через поле к ближайшей остановке, - описывает женщина свои мучения.

Жительница Михайловки  уже неоднократно обращалась в администрацию городского округа с просьбой провести хотя бы освещение к двум отрезанным мраком домам.
- Я одного не могу понять – огромные деньги на строительство крытого катка, на реконструкцию Дворца культуры в Михайловке находятся. А, чтобы обеспечить людей элементарным – освещением и дорогами, нет. Где-то, значит, пыль в глаза пускают, а, чтобы помочь конкретным людям, денег у них на это нет, - недоумевает Любовь.
Летом прошлого года маме девушки-инвалида  пообещали заменить прогнившую деревянную опору около ее дома №5 по улице Питерская в 2024 году. А вот дополнительные два столба, которые осветили бы всю дорогу, заверили в администрации, установят позднее – когда именно, чиновники не уточнили.
Отчаявшаяся женщина на днях обратилась за помощью в редакцию, после чего в администрацию Михайловки был направлен соответствующий запрос.
До получения ответа на запрос к Любови Хрусталевой на днях неожиданно нагрянули представители администрации.
- Глазам и ушам своим не поверила, пообещали, что сделают все-таки нам столбы – правда, когда именно, не уточнили, - поделилась жительница Михайловки.
Конкретный срок выполнения работ по освещению не был указан и в документе, который получила редакция, за подписью заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства Александра Пестрякова.
- Работы по установке опор уличного освещения и дополнительных светильников на указанном адресе будут выполнены в 2024 году в рамках областной программы «Восстановление освещения улично-дорожной сети населенных пунктов сельских территорий городского округа город Михайловка», - цитата из ответа.
Когда же случится на улице Питерская светлый праздник? Редакция будет следить за этой ситуацией.
Фото Любови Хрусталевой, коллаж Алексея Костякова/V102.RU  

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