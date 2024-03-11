Миллионы на благоустройство поделили 11 районов Волгоградской области

- Городищенский район – 3 000 000 рублей,
- Даниловский район – 2 698 793 рублей,
- Иловлинский район – 1 224 480 рублей,
- Камышинский район – 1 563 305 рублей,
- Котельниковский район – 1 746 652 рублей,
- Котовский район – 1 065 214 рублей,
- Николаевский район – 1 759 780 рублей,
- Новоаннинский район – 803 000 рублей,
- Палласовский муниципальный район – 1895000 рублей,
- Серафимовичский муниципальный район – 1 050 000 рублей,
- Урюпинский район – 3 000 000 рублей.
Общество 11.03.2024 20:10
0
11.03.2024 20:10
Губернатор Волгоградской области подписал постановление о распределении 19,8 миллионов рублей между 11-ю муниципальными районами. Как сообщает ИА «Высота 102», средства будут направлены на благоустройство сельских территорий.
Согласно документу, опубликованному 11 марта на сайте администрации региона, деньги выделяют селам в рамках государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий».
Общая сумма в размере 19 806 224 рублей распределена следующим образом:
С постановлением можно ознакомиться по ссылке. Документ вступил в силу в день подписания – 6 марта.
В Центральном районе Волгограда возобновили подачу горячей воды и тепла11.03.2024 21:29
Общество 11.03.2024 21:29
Росгидромет прогнозирует позднее половодье на Волге из-за холодного марта11.03.2024 21:03
Общество 11.03.2024 21:03
Жители сел Волгоградской области остались без почтовых отделений11.03.2024 20:38
Общество 11.03.2024 20:38
Военный пенсионер возглавил отдел по ГО и ЧС мэрии Волжского11.03.2024 19:14
Общество 11.03.2024 19:14
Тонну мяса и 10 тыс. блинов продадут на Масленицу в ЦПКиО Волгограда11.03.2024 18:21
Общество 11.03.2024 18:21
Депутат Госдумы прокомментировал «приказ» о мартовской мобилизации11.03.2024 17:57
Общество 11.03.2024 17:57
В Волгограде УК «Экосреда» накажут за засуху в квартире инвалида11.03.2024 17:56
Общество 11.03.2024 17:56
Прославленный баскетбольный тренер Евгений Гомельский 14 марта приедет в Волгоград11.03.2024 16:34
Общество 11.03.2024 16:34
В Волгограде работники скорой отпинали пациента на улице – видео11.03.2024 15:53
Общество 11.03.2024 15:53
Мэрию Волгограда обязали обустроить мусорные площадки в поселке Верхняя Судоверфь11.03.2024 13:55
Общество 11.03.2024 13:55
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым. Собери коллекцию»11.03.2024 13:12 Реклама
Общество 11.03.2024 13:12 Реклама
В центре Волгограда устраняют аварию на теплосетях11.03.2024 12:43
Общество 11.03.2024 12:43
В Волгограде построят новую дорогу на ул. им. старшего лейтенанта Токарева11.03.2024 12:30
Общество 11.03.2024 12:30
В Волгограде «Метроэлектротранс» отремонтировал линию метротрама по завышенной стоимости11.03.2024 12:24
Общество 11.03.2024 12:24
Дети чиновников Волжского незаконно отдохнули на 5 млн бюджетных рублей11.03.2024 10:49
Общество 11.03.2024 10:49