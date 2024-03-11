



Банк России подвел итоги мониторинга оборота фальшивых банкнот на территории Волгоградской области за 2023 год. По информации специалистов, в общей сложности на территории региона было выявлено 182 подделки. Чаще всего фальшивомонетчики выбрасывают в оборот пятитысячные купюры.

– В прошлом году обнаружено 112 таких банкнот. Более трети подделок (56 банкнот) — номиналом 1 тыс. рублей. Еще девять — купюры достоинством 2 тыс. рублей, четыре — пятисотрублевые банкноты и одна пятирублевая монета, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка России.

Кроме того, не обошли стороной фальшивомонетчики и иностранную валюту. В 2023 году из оборота были изъяты две купюры достоинством 100 долларов США и одна номиналом 10 евро.

При этом, как отмечают специалисты, в регионе наблюдается тенденция к сокращению выявленных случаев подделки наличных. Так, в 2022 году Банк России зафиксировал свыше двухсот поддельных банкнот. В их числе и 15 купюр в иностранной валюте.