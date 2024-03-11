Общество

Прославленный баскетбольный тренер Евгений Гомельский 14 марта приедет в Волгоград

Общество 11.03.2024 16:34
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11.03.2024 16:34


Единственный в России и СССР баскетбольный тренер, работавший по 20 лет с мужскими и женскими командами, Евгений Гомельский проведет встречу с тренерами в Волгограде. Об этом 12 марта сообщили в организации «Динамо». 

Пообщаться с прославленным российским специалистом, заслуженным тренером Советского Союза и РСФСР, кандидатом педагогических наук наставники смогут 14 марта в ходе обучающего семинара для баскетбольных тренеров, который организуют Всероссийская федерация баскетбола совместно с федерацией баскетбола Волгоградской области.

Семинар пройдет 14 марта в ФОКе СШОР №2 (начало в 14.00) в рамках второго раунда полуфинальной стадии Всероссийских соревнований среди юношей U15 сезона 2023-2024 годов.

Напомним, что Евгений Гомельский начинал тренерскую карьеру в Волгограде и работал с юношами городской спортшколы. За десятилетия в спорте Евгений Яковлевич подготовил 15 олимпийских спортсменов и более 50 мастеров спорта. Имеет правительственные награды. 

Фото: cskabasket.ru

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